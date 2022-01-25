РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 янв. В Домодедове женщинам-предпринимателям рассказали о создании и развитии бизнеса, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Во вторник в Домодедове провели бизнес-завтрак. Мероприятие организовало местное отделение Союза женщин России.

«На мероприятии присутствуют, что интересно, не только предприниматели Домодедова, хотя таких, конечно, большинство, но и представители городов Бронницы, Люберцы, Видное и Коломна. Они хотят обменяться с нами опытом, рассказать про свои наработки», - сказала руководитель Союза женщин России в Домодедове Юлия Шпакова.

Она отметила, что на мероприятии присутствовало несколько десятков человек, а всего в Домодедовском отделении Союза женщин России состоит уже более 500 человек.

Участникам бизнес-завтрака рассказали, как выбрать идею для бизнеса, источники финансирования, юридическую форму, формы налогового обложения, найти персонал, привлечь клиентов и т. д.