РИАМО - 25 янв. Полицейские Истры задержали подозреваемого в хищении денег у пожилых граждан, им оказался 43-летний житель Брянской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
4 заявления поступили в полицию в декабре прошлого года. За помощью обратились 4 местных жительницы в возрасте от 75 до 84 лет, которые заявили о хищении.
После выполнения указаний потерпевшие узнавали, что с их близкими все в порядке и ни о каком ДТП им не известно. Общий материальный ущерб превысил 2 млн рублей.
При личном досмотре у задержанного обнаружено и изъято свыше 300 тыс. рублей.
«Задержанный пояснил, что он должен был приезжать по указанным ему адресам, забирать пакеты с денежными средствами у таксистов, расплачиваться, после чего передавать деньги сообщникам», – добавила Петрова.
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