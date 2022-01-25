РИАМО - 25 янв. Полицейские Истры задержали подозреваемого в хищении денег у пожилых граждан, им оказался 43-летний житель Брянской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

4 заявления поступили в полицию в декабре прошлого года. За помощью обратились 4 местных жительницы в возрасте от 75 до 84 лет, которые заявили о хищении.

«На телефон заявительницам звонила женщина, представлялась родственницей либо знакомой и сообщала о том, что она попала в ДТП и ей срочно нужны деньги на лечение. Требуемую сумму нужно было завернуть в постельное белье и положить в пакет, который в дальнейшем необходимо было передать таксисту», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

После выполнения указаний потерпевшие узнавали, что с их близкими все в порядке и ни о каком ДТП им не известно. Общий материальный ущерб превысил 2 млн рублей.

При личном досмотре у задержанного обнаружено и изъято свыше 300 тыс. рублей.

«Задержанный пояснил, что он должен был приезжать по указанным ему адресам, забирать пакеты с денежными средствами у таксистов, расплачиваться, после чего передавать деньги сообщникам», – добавила Петрова.

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