РИАМО - 25 янв. Представители Роспотребнадзора заявили, что рекомендации по тестированию на коронавирус для работников не обязательны для исполнения, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что эта информация носит «исключительно рекомендательный характер».

Рекомендации пригодятся тем работодателям, «кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы».

В этом случае эта методическая информация будет полезна бизнесу.

В России вакцинироваться можно бесплатно. Чтобы сделать прививку, нужно предоставить лишь паспорт и полис ОМС.