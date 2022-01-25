РИАМО - 25 янв. Контролеры в метро Москвы помогли задержать пару, которая находилась в федеральном розыске, они не надели защитные маски, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».
То, что пара находится в розыске, выяснилось при составлении административных материалов. Задержанные — граждане Беларуси, которые разыскиваются за совершение кражи и вождение в нетрезвом виде.
За нарушение санитарных требований Роспотребнадзора контролеры оформили административные материалы. Подозреваемые задержаны и доставлены в отделение полиции.
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