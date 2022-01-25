РИАМО - 25 янв. Контролеры в метро Москвы помогли задержать пару, которая находилась в федеральном розыске, они не надели защитные маски, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

«Такие ситуации происходят нередко. Мы обеспечиваем безопасность в транспорте, ежедневно встречаем тысячи пассажиров. Конечно, мы не подозреваем, что человек находится в розыске. После оформления нами административного материала дальнейшей судьбой нарушителей занимаются правоохранительные органы», – сказал старший инспектор-контролер Михаил Мошко.

То, что пара находится в розыске, выяснилось при составлении административных материалов. Задержанные — граждане Беларуси, которые разыскиваются за совершение кражи и вождение в нетрезвом виде.

За нарушение санитарных требований Роспотребнадзора контролеры оформили административные материалы. Подозреваемые задержаны и доставлены в отделение полиции.

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