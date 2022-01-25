РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Сотрудники ГИБДД Подольска напомнили учащимся Толбинской школы правила дорожного движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Подольские автоинспекторы провели с учениками начальных классов Толбинской школы акцию «Я - пешеход». Они напомнили школьникам о правилах безопасного поведения в дорожно-транспортной среде: повторили значения дорожных знаков, правила перехода проезжей части.

Завершив теоретическую часть, полицейские провели с ребятами тематическую игру на смоделированной дорожной площадке. Участники изучили особенности городской инфраструктуры и разыграли дорожные ситуации, детально разобрав распространенные ошибки, допускаемые пешеходами.

Кроме того, автоинспекторы затронули тематику ношения световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Они продемонстрировали принцип их действия и призвали маленьких пешеходов носить аксессуары безопасности повсеместно.