РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Во Дворце культуры «Балашиха» футбольным командам спортивной школы олимпийского резерва «Метеор», которые в 2021 году стали победителями и призерами региональных соревнований, вручили кубки и медали, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Вручили награды депутат Мособлдумы Николай Черкасов, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич, главный тренер юношеских команд Московской области по футболу Дмитрий Зуев и директор СШОР «Метеор» Евгений Николаев.

По итогам футбольного сезона 12 из 25 команд «Метеора» стали призерами первенства Московской области в своих возрастных категориях.

Юношеская команда 2004 г. р. завоевала второе место областного чемпионата. Cамое главное достижение подопечных тренера Максима Наседина — победа в составе сборной Московской области на первенстве регионов России. Соревнования состоялись в августе 2021 года в Саранске.

12 игроков команды получили звания и значки кандидатов в мастера спорта. В числе отмеченных — 17-летний нападающий Даниэль Ягафаров. В 10 играх регионального первенства он забил 7 голов.

Детско-юношеская спортивная школа Балашихи по футболу «Метеор» работает с 2005 года. В сентябре 2017 года на ее базе построен первый в Московской области футбольный центр для круглогодичного обучения. Здесь занимаются больше 300 юных футболистов. Занятия проходят на 5 полях с искусственным газоном, в том числе 2 поля находятся в крытых манежах.