РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Госжилинспекция Подмосковья помогла остановить незаконную перепланировку квартиры в девятиэтажке Подольска, хозяйку оштрафовали, ей предстоит вернуть квартиру в изначальное состояние, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Госжилинспекции выявили несанкционированную перепланировку квартиры на 2 этаже девятиэтажки на улице Парковой, 40. Сигнал об опасных для всего дома работах в квартире №5 поступил в Госжилинспекцию от соседей снизу. То, что происходит у них над головой, люди определили как капитальный ремонт с перепланировкой и сносом несущих конструкций.

Проверка установила, что в стремлении расширить границы хозяева снесли всю стену между коридором и комнатой и часть стены между комнатой и кухней. Сделали все это без получения разрешительных документов в органе местного самоуправления. Нарушительницу закона оштрафовали на 2 тыс. рублей. Информацию о нарушениях Госжилинспекция направила в администрацию городского округа для принятия мер, предусмотренных Жилищным кодексом.

«Хозяйке придется либо вернуть квартиру в изначальное состояние, либо ввязаться в судебную тяжбу, результатом которой вполне может стать продажа квартиры с публичных торгов. Причем собственнице выплатят только ту часть полученной суммы, что останется после приведения помещения в первоначальный вид. Самовольные перепланировки чреваты непредсказуемыми последствиями. Чтобы работы были безопасными для всех, необходимо получать на них разрешение экспертов», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.