РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 янв. В Щелкове юнармейцы городского сборного отряда ОСО ВПК «Каскад» и курсанты военно-патриотического объединения «Кобальт» провели суточный учебный полевой выход, посвященный освобождению Московской области от немецко-фашистских захватчиков, сообщается в группе «Юнармия» городской округ Щелково» в соцсети «ВКонтакте».

«Это для нас уже не первый поход. Стараемся проводить такие выходы на регулярной основе, как зимой, так и в теплое время года», - сказал начальник штаба Щелковского отделения «Юнармии» Алексей Васильченко.

Ребята совершили 20-километровый марш-бросок, на практике отработали навыки автономного существования в дикой природе, научились ставить лагерь в зимнем лесу и готовить пищу на костре.