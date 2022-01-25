РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 янв. Студентов приглашают во вторник посетить бесплатную экскурсию в Красногорском филиале Музея Победы. Сборная программа начнется в 13:00, сообщает пресс-служба музея.

Молодые люди посетят экспозицию, которая раскрывает взаимоотношения России и Германии в XX веке. Они узнают об идеологическом противостоянии Советского Союза и Германии в годы Великой Отечественной войны, функционировании лагерей для военнопленных, существовавших на территории СССР с 1942 по 1955 год.

Особый интерес вызовет экспозиционный проект, посвященный Нюрнбергскому процессу. Здесь представлены интереснейшие фотодокументальные материалы из собрания музея. Гид расскажет, каким был путь военнопленного Паулюса от разработки плана Барбаросса к искреннему раскаянию, когда на Нюрнбергском процессе Паулюс раскрыл правду о подготовке войны Германии против Советского Союза.

Гостям покажут работы художника Николая Жукова из коллекции музея. Автор был командирован в Нюрнберг корреспондентом газеты «Правда». Сделанные с натуры его зарисовки и графические работы из серии «Нюрнбергский процесс» позволяют увидеть процесс и его участников глазами художника.

Вход в Красногорский филиал Музея Победы бесплатный для учащихся дневных и вечерних отделений высших и средних учебных заведений. Необходимо предъявить студенческий билет.