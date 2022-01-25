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Как может работать женщина в декретном отпуске

Можно ли работать неполный день, как правильно это оформить, чтобы сохранить пособие, и как получить новую специальность, читайте в материале РИАМО.
© Пресс-служба администрации Красногорска
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Неполный рабочий день

© РИАМО,   Александр Манзюк

Отпуск по уходу за ребенком может быть закончен в любой момент до исполнения ребенку трех лет. В этот момент женщина может вернуться на прежнее место работы на условиях неполного рабочего времени или трудиться удаленно из дома.

«Режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства у данного работодателя», –  поясняет юрист «Единого центра защиты» Илья Сорокин.

Работодатель не имеет права отказать в желании сотрудницы. Он оформляет дополнительное соглашение к трудовому договору на основании заявления и издает приказ о работе на условиях неполного рабочего времени.

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«Труд в этот период оплачивают по общим правилам оплаты неполного рабочего времени, то есть пропорционально фактической занятости, согласно статье 93 ТК РФ. Кроме того, женщинам с детьми до 1,5 лет предоставляют оплачиваемые перерывы для кормления ребенка», – рассказывает эксперт по трудовому законодательству «Актион Кадры и HR» Анастасия Синицына.

Несмотря на выплату зарплаты, в таком случае женщина продолжает получать государственные пособия на ребенка. В любой момент сотрудница может вернуться на полный рабочий день. В случае такого решения, она перестанет получать пособие по уходу.

Согласно закону, работодатель не может отправлять трудящихся в декрете в командировки, а также задерживать на работе, сообщают юристы.

Важно отметить, что аналогичные права имеет не только мама, но и любой родственник, оформивший отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет.

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Новая профессия

  Сайт мэра Москвы

«Практика, когда сотрудницы выходят из декретного отпуска постепенно, начиная с неполного дня, довольно частая. Однако трудоустройства женщин, находящихся в отпуске по уходу, на новую работу, за мои 13 лет работы не было», – рассказывает Елена, HR-менеджер крупной российской производственно-торговой компании.

Однако, такое право у женщины есть, поясняет специалист. Главное соблюсти все те же условия: неполное рабочее время или работа на дому. После официального трудоустройства сотрудница пишет новое заявление об отпуске по уходу за ребенком и о пособии с первого дня трудоустройства, а работодатель будет обязан предоставить желаемое.

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К слову, на стороне мам – трудовое законодательство. Согласно статье 64 ТК РФ, запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. Если работодатель все же отказывает по этой причине, женщина вправе требовать письменный отказ и идти с ним в суд.

Еще один вариант для трудоустройства молодых мам – работать, заключив договор гражданско-правового характера. В этом случае можно и получать пособие, и сохранять официальное место работы, и найти дополнительный заработок.

Помимо этого, обладая должными навыками, можно продавать торты ручной работы, шить одежду на заказ или делать маникюр на дому. В этом случае молодой маме стоит зарегистрироваться как ИП или самозанятой.

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Образование в декрете

  pixabay.com, Komsomolec

Если мама находится в официальном декрете, то она может пройти
профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование бесплатно. Сделать это можно, обратившись в Центр занятости по своему месту жительства, или через сайт trudvsem.ru по программе «Содействие занятости».

Эта же программа доступна и женщинам, не состоящим в трудовых отношениях, у которых есть дети дошкольного возраста. На период обучения выплачивается стипендия, равная МРОТ. В списке популярных профессий, которые осваивают мамы в декрете, большинство из digital-сферы: SMM -специалист, администратор сайта, контент-менеджер.

Согласно информации на сайте, обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» возобновится в первом квартале 2022 года.

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