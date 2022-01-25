Как может работать женщина в декретном отпуске

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Отпуск по уходу за ребенком может быть закончен в любой момент до исполнения ребенку трех лет. В этот момент женщина может вернуться на прежнее место работы на условиях неполного рабочего времени или трудиться удаленно из дома.

«Режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства у данного работодателя», – поясняет юрист «Единого центра защиты» Илья Сорокин.

Работодатель не имеет права отказать в желании сотрудницы. Он оформляет дополнительное соглашение к трудовому договору на основании заявления и издает приказ о работе на условиях неполного рабочего времени.

«Труд в этот период оплачивают по общим правилам оплаты неполного рабочего времени, то есть пропорционально фактической занятости, согласно статье 93 ТК РФ. Кроме того, женщинам с детьми до 1,5 лет предоставляют оплачиваемые перерывы для кормления ребенка», – рассказывает эксперт по трудовому законодательству «Актион Кадры и HR» Анастасия Синицына.

Несмотря на выплату зарплаты, в таком случае женщина продолжает получать государственные пособия на ребенка. В любой момент сотрудница может вернуться на полный рабочий день. В случае такого решения, она перестанет получать пособие по уходу.

Согласно закону, работодатель не может отправлять трудящихся в декрете в командировки, а также задерживать на работе, сообщают юристы.

Важно отметить, что аналогичные права имеет не только мама, но и любой родственник, оформивший отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет.

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