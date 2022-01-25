РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 янв. В этом году в Щелкове планируется благоустроить 50 дворов, список формировался на основании голосования на портале «Добродел», обращений жителей и поручений главы округа, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

С полным списком адресов, по которым проведут благоустройство, можно ознакомиться в группе администрации Щелкова: https://vk.com/gosadm?w=wall-68834779_97165.

Кроме того, дополнительно установят 10 детских игровых площадок по программе губернатора региона по адресам: д. Аксиньино, напротив дома №23; с. Душоново, за домом №2; д. Назимиха, ул. Осенняя; д. Байбаки; д. Сутоки.