РИАМО - 25 янв. Москва предоставит инвестору земельные участки общей площадью около 17 га для строительства промышленно-строительного комплекса в Зеленограде. Он будет возведен в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Территории, на которых будет работать инвестор, расположены в Восточно-коммунальной зоне Зеленограда. Комплекс займет 80 тысяч квадратных метров. Здесь появятся производственные объекты, где будут выпускать разнообразную продукцию: от элементов благоустройства до кемперов – домов на колесах. В городе будет создано 660 новых рабочих мест. Застройщик вложит в реализацию проекта 2,25 миллиарда рублей», – отметил Владимир Ефимов.

Среди производственных объектов будущего комплекса – экологичное предприятие, выпускающее изделия премиум-класса, имитирующие натуральный камень, керамические изделия, архитектурный бетон и кирпич. Также здесь планируется разместить производителей внедорожных жилых кемперов, светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, элементов благоустройства, а также конвейерное производство сантехнических модулей для жилых монолитных и панельных домов.