РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Выставка «Родиться в России — это уже судьба» к 85-летнему юбилею художницы наивной живописи Кати Медведевой открылась в Балашихинской картинной галерее, она продлится до 13 марта, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В экспозицию вошли больше 60 работ из собрания Балашихинской картинной галереи и частных коллекций Владимира Мороза, Анны Годик, Владимира Цурко, Ольги Дьяконицыной и других коллекционеров.

По словам директора Балашихинской картинной галереи Елены Елистратовой, на сегодняшний день галерея — единственный муниципальный музей, который в Подмосковье занимается наивным искусством.

«Это наш повод для гордости и одна из причин, почему мы организовали эту выставку. Коллекция наивного искусства стала формироваться с 1996 года, когда прошла первая тематическая выставка. Сейчас у нас больше 2 тыс. единиц хранения, в том числе работы Кати Медведевой. 10 января ей исполнилось 85 лет. Для всех она остается Катей, несмотря на почтенный возраст. Она очень интересный человек, художник и философ», — сказала Елистратова.

Катя Медведева начала рисовать с 39 лет. Профессионального образования она не получала, и прежде, чем найти себя в живописи, сменила множество профессий. Работала ткачихой, реквизитором в театре, подрабатывала уборщицей.

Искусствовед Владимир Цурко рассказал, что в Доме культуры в Кисловодске, где она работала уборщицей, был кружок рисования для детей, куда Катя все время приходила, втайне ото всех брала работы детей и писала с них свои варианты.

«Как-то вечером, придя убираться, она подменила чей-то рисунок своим. Утром пришел руководитель и, увидев Катину работу, был в восхищении. Он тут же спросил, не видела ли она, кто написал картину. Этого «ребенка», по его словам, ожидало блестящее будущее. И тут Катя призналась, что это был ее рисунок», — отметил Цурко.

Первая персональная выставка Медведевой состоялась в селе Голубино Курской области в сентябре 1976 года, где родилась будущая художница. В начале 1980-х она переехала в Москву, где вскоре в Доме народного творчества состоялась еще одна ее персональная выставка.

Творчеством русской художницы заинтересовались не только соотечественники, но и иностранцы. Ее работы выставляли во Франции, Германии, США, Дании, Швеции, Финляндии и Чехии.

Жители и гости Балашихи смогут ознакомиться с творчеством Кати Медведевой в Балашихинской картинной галерее на проспекте Ленина, 10 до 13 марта.