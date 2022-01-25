РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») расширит сотрудничество с вузами, готовящими специалистов для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, в том числе с БГТУ «Военмех», сообщили в пресс-службе предприятия.

АО «ЦНИИТОЧМАШ» планирует привлечь Балтийский государственный технический университет (БГТУ) «Военмех» им. Д. Ф. Устинова в состав соисполнителей работ в рамках государственного оборонного заказа. БГТУ обладает значительным опытом работы в сфере функциональной деятельности предприятия. В частности, в области проектирования патронов к боевому оружию и технологических процессов их изготовления. Этот опыт головное предприятие ОПК страны в сфере разработки боеприпасов к стрелковому оружию использует при выполнении заказов Минобороны России и других силовых ведомств.

БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова является ярким представителем инженерной школы России, где сумели сохранить и приумножить достижения отечественного и мирового инженерно-технического образования. «Военмех» подготовил для отечественной оборонной промышленности народно-хозяйственного комплекса страны более 70 тыс. квалифицированных инженеров.

Среди его выпускников выдающийся государственный деятель, министр оборонной промышленности СССР Дмитрий Устинов, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам центра подготовки космонавтов, герой Советского Союза, Герой России, летчик-космонавт Сергей Крикалев. Также главные конструкторы систем вооружения, оружия, боеприпасов, директора оборонных предприятий, видные партийные и государственные деятели, летчики-космонавты. В настоящее время многие из них руководят предприятиями, фирмами, конструкторскими бюро, возглавляют научные коллективы.