РИАМО - 25 янв. Со вторника на маршрутах общественного транспорта столицы количество контролеров вырастет на 50%. Соблюдение масочного режима будут проверять около 700 контролеров, сообщил руководитель «Организатора перевозок» Владислав Султанов.

«На фоне роста заболеваемости коронавирусом и распространения нового штамма «омикрон» «Организатор перевозок» усиливает проверки соблюдения антиковидных мер в городском транспорте Москвы», - сказал Султанов.

Усиление произведут за счет инспекторов из других подразделений. Особенно внимательно будут проверяться пассажиры столичной подземки в вагонах поездов и на перронах, это обусловлено тем, что часто москвичи и гости столицы снимают защитные маски или опускают их на подбородок сразу после линии контроля.

Дополнительные силы выведут и на маршруты автобусов, трамваев, МЦК и МЦД.

«Мы призываем граждан с уважением относиться к здоровью друг друга и соблюдать профилактические меры в транспорте - правильно носить маску, полностью закрывая нос и рот. Эти простые правила способствуют сдерживанию вируса и препятствуют росту заражений», - заключил Султанов.