РИАМО - 25 янв. В столице появилось Агентство стратегического развития Москвы (АНО «Мосстратегия»), его ключевым направлением деятельности станет реализация национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Задачами новой структуры правительства Москвы станет реализация двух направлений национального проекта «Производительность труда»: «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда». По результатам первых недель работы агентства участниками направления по системным мерам стали пять предприятий столицы. Теперь их семь в Москве. Компании смогут получить широкий набор поддержки – от обучения до льготного финансирования», – подчеркнул заммэра.

Потенциальными участниками нацпроекта являются около 5 тысяч московских предприятий – это примерно половина от общего количества крупных и средних компаний города. При этом число претендентов на адресную поддержку ограничено: к 2024 году ее сможет получить 561 компания, это около 10% от всех потенциальных участников.