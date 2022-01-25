РИАМО - 25 янв. В столичном районе Марьина Роща ввели в эксплуатацию вторую очередь многофункционального комплекса JAZZ. Ранее на объекте уже были сданы 2 жилых дома, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В составе многофункционального центра JAZZ, строящегося по адресу: ул. Сущевский Вал, вл. 49 в районе Марьина Роща, введены в эксплуатацию жилой корпус, комплекс апартаментов и офисно-деловое здание», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В составе комплекса появились 7-этажный жилой дом площадью 9,5 тыс. кв. м, рассчитанный на 74 квартиры, а также комплекс апартаментов на 134 номера.

«Первые этажи зданий займут объекты социально-бытовой инфраструктуры. В 8-этажном офисно-деловом здании разместятся офисы площадью 13,3 тыс. кв. м», – добавил Бочкарев.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, в составе комплекса предусмотрены частный детский сад и фитнес-клуб. Кроме того, на объекте была благоустроена прилегающая территория, обустроены детские и спортивные площадки и разбит ландшафтный двор-парк.

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ в жилых объектах. По заданию комитета к проверкам многофункционального комплекса привлекался Центр экспертиз (ЦЭИИС), специалисты которого выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Все объекты введены в эксплуатацию в соответствии с утвержденной документацией», – заявил Войстратенко.

В составе первой очереди комплекса JAZZ уже введены в эксплуатацию 2 жилых дома, рассчитанные на 277 квартир.

Многофункциональный комплекс SLAVA планируют построить на Бутырском валу в Москве>>