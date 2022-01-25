РИАМО - 25 янв. Умеренная физическая нагрузка позволит метеозависимым людям поддерживать свою нервную систему, чтобы легче справляться с недомоганиями, вызванными переменой погоды. В острый период улучшить состояние поможет прогревание шеи и ступней. Об этом в интервью РИАМО сообщила невролог-вегетолог Клинического центра вегетативной неврологии, к.м.н. Елена Беленко.

«Элементарная прогулка после работы уже будет хорошей тренировкой: нервная система разгрузится, переключится на физическую активность. Но надеяться излечить сильную метеозависимость походами в спортзал не стоит. Это может не сработать и даже усугубить проблему, потому что к физической нагрузке нервная система тоже должна человека адаптировать. А если она это сделать не способна, то высокая нагрузка может ухудшить самочувствие», - сказала Беленко.

Период «погодной лихорадки» врач посоветовала перетерпеть. В это время метеозависимым людям необходимо отказаться от мероприятий, для которых требуется повышенная концентрация и быстрая реакция.

«Есть способы облегчить работу нервной системы, вернуть ее в нормальный тонус. Один из самых крупных периферических вегетативных центров находится на шее — на ее задней поверхности расположены три пары самых крупных вегетативных узлов. Можно прогреть эту зону, например, полежать на грелке или поставить горчичники. Это должно улучшить состояние», - добавила Беленко.

Также можно воздействовать на «центральное вегетативное представительство» — гипоталамус, чьей рефлексогенной зоной считаются стопы. При их прогреве организм расслабится и человек почувствует облегчение.

Беленко добавила, что лекарства помогут только снять симптомы недомогания, например, нормализовать артериальное давление или избавиться от боли.

Людям, испытывающим метеозависимость, врач порекомендовала обратиться для прохождения обследования к неврологу или кардиологу. Поддержать нервную систему помогут физиотерапевтические процедуры.

«Если помочь восстановиться нервной системе, то, соответственно, метеозависимость может пройти, а нервная система начнет спокойно переносить любые изменения условий внешней среды», - заключила Беленко.

Полную версию интервью читайте на сайте Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО): https://riamo.ru/article/539259/meteozavisimost-otkuda-beretsya-kak-borotsya-kak-svyazana-s-covid-19.xl.