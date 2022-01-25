РИАМО - 25 янв. По итогам 10 месяцев 2021 года Москва поставила косметическую продукцию за рубеж на сумму 357 миллионов долларов, что на 27,7 процента больше аналогичного периода 2020 года и на 12,3 процента - 2019 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва – главный экспортер косметической продукции в стране, на нее приходится 45,2 процента от всех российских поставок, при этом в 2020 году ее доля составляла 39,4 процента. По итогам января-октября 2021 года столичные производители поставили косметическую продукцию на сумму 357 миллионов долларов, что почти на 30 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2020 года», – отметил заместитель мэра.

По его словам, география поставок столичной косметики также увеличивается: за 10 месяцев 2019 года производители экспортировали в 86 стран, в 2020 году – в 90 стран, а в 2021 году уже в 94 страны.

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