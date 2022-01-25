РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. Член фракции «Единой России» в совете депутатов Люберец Дмитрий Сухов доставил в детскую поликлинику №1 две специализированные морозильные камеры для хранения вакцины «Спутник М», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«К сожалению, риск заболеть Covid-19 у детей намного выше, чем у старшего поколения. И осложнения у них после перенесенного заболевания также бывают тяжелыми. Наша задача – обеспечить безопасность детей. Рад возможности помочь люберецким медикам в организации этой работы», – сказал Сухов.

Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах, муниципальный куратор партийного проекта «Здоровое будущее» Татьяна Мельник добавила, что Люберцы готовы к прививочной кампании для детей старше 12 лет.

«Препарат «Спутник М», способный защитить юных пациентов от Covid-19, уже поступил в детскую поликлинику №1 на ул. Побратимов. Подаренные депутатом морозильные камеры помогут обеспечить гарантированное хранение вакцины. Это специальные холодильники – здесь препарат хранится при температуре ниже 18 градусов. Благодаря поддержке партийцев мы одни из первых в регионе готовы принять в работу новую вакцину», – уточнила Мельник.

По ее словам, добровольная вакцинация детей проводится в 2 этапа. Дозировка препарата в 5 раз меньше, чем для взрослых.

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