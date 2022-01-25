РИАМО - 25 янв. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заявил, что повышение цен на автомобили вызвано высоким спросом со стороны населения и пандемией. Такая тенденция сохранится в 2022 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Вся тенденция сводится к тому, что дилеры поднимают стоимость на автомобили. Мы это видим по прайсу фирм, которые выпускают авто, они уже успели поднять цены. Наверное, это связано с определенным дефицитом, с пандемией и нестабильными экономическими связями», – отметил Солдунов.

По мнению эксперта, резкого изменения цен в бюджетном сегменте ждать не стоит. Наполнение рынка российскими автомобилями позволит устранить проблемы с покупкой. А спрос на хорошие подержанные автомобили не упадет и в текущем году: цены на них сильно возросли за последние полгода.

«Многие модели подорожали если не в два раза, то на 30% как минимум. В среднем ценовом сегменте хороших предложений все меньше и меньше», – подчеркнул Солдунов.

Он добавил, что в крупных городах вырос спрос на иномарка класса «люкс».