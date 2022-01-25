РИАМО - 25 янв. У пациентов, перенесших ковидную пневмонию, может развиться метеозависимость, которая проявляется как недомогание во время смены погоды. Об этом в интервью РИАМО сообщила невролог-вегетолог Клинического центра вегетативной неврологии, к.м.н. Елена Беленко.

В последние недели в столичном регионе отмечались «барические пилы» - резкие колебания атмосферного давления, при которых у метеозависимых людей ухудшается самочувствие.

«В дни, когда резко меняется давление, люди часто отменяют визит: они плохо себя чувствуют, им сложно доехать до врача. В последнее время наплыв пациентов поддерживается не столько «барическими пилами», сколько ситуацией с Covid-19. Каждый второй пациент, который ко мне приходит, отмечает, что проблемы у него начались после ковидной пневмонии», - сказала Беленко.

Она пояснила, что коронавирус негативно влияет на вегетативную нервную систему. Именно сбои в ее работе приводят к возникновению метеозависимости. При изменении погоды у таких людей могут отмечаться головная боль, головокружение, упадок сил, нарушения сна. Кроме того, могут обостряться проблемы с сердцем и ЖКТ.

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