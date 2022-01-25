РИАМО - 25 янв. В сервисе «Библиотеки Москвы» стали доступны 2 новые подборки книг. Издания из первого списка помогут родителям лучше понимать своего ребенка, а из второго – расскажут детям о настоящей дружбе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В книгах из подборки «Слушать и слышать ребенка» родители смогут найти советы и рекомендации российских и зарубежных психологов, педагогов и писателей по общению с детьми.

Книги «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева, «Небесный почтальон Федя Булкин» Александры Николаенко, «Лишние дети» Маши Трауб, «Дом, в котором…» Мариам Петросян, «Книжный вор» Маркуса Зусака помогут взрослым взглянуть на мир детскими глазами.

Подборка «Друг в беде не бросит!» включает 30 детских книг. Это повесть «Братья Львиное Сердце» шведской писательницы Астрид Линдгрен, «Повесть о дружбе и любви» Анатолия Алексина и другие.

«Подборки книг в сервисе «Библиотеки Москвы» регулярно обновляются. В нем представлена художественная и научная литература, собрания сочинений известных российских и зарубежных авторов, книги для внеклассного чтения, учебные пособия и многое другое», — сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий.