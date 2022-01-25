РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают Юрия Сукманова 1973 г. р., без вести пропавшего 2 января, он может находиться в Подольске, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост мужчины 175 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет в коричневую куртку, синий спортивный костюм, черные ботинки и такого же цвета вязаную шапку.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.