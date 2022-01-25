РИАМО - 25 янв. Люди, перенесшие сильный стресс или работающие по ночам, могут стать восприимчивыми к перепадам атмосферного давления и испытывать из-за этого недомогание, сообщила в интервью РИАМО невролог-вегетолог Клинического центра вегетативной неврологии, к.м.н. Елена Беленко.

Она пояснила, что метеозависимость отмечается у людей с нарушениями работы вегетативной нервной системы, которая регулирует физиологические процессы и функционирование органов.

«Нарушение работы вегетативной системы может возникнуть по самым разным причинам у любого человека. Например, метеозависимость может появиться у людей, перенесших тяжелое эмоциональное стрессовое расстройство», - сказала Беленко.

Кроме того, нервная система страдает у диабетиков, гипертоников и людей с другими хроническими заболеваниями. В группе риска люди с ожирением, алкогольной или наркозависимостью, а также те, кто постоянно живет в экстремальных погодных условиях, например, на крайнем севере.

«Метеозависимыми могут стать люди, у которых не очень физиологичный режим труда, например, они работают в ночную смену. Ночью нервная система у них не расслабляется, а напряженно работает. В итоге рано или поздно происходит срыв системы адаптации», - добавила врач.

Также метеозависимость может проявляться у людей с переломами, даже если они давно срослись. При смене погоды травмированное место будет напоминать о себе.

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