РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Инспекторы ГИБДД в подмосковной Балашихе по 31 января проверяют использование ремней безопасности водителями в рамках рейда «Ремень безопасности», сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Операция «Ремень безопасности» стартовала в округе 24 января, она направлена на выявление и пресечение фактов нарушения водителями правил применения ремней безопасности, предусмотренных п. 2.1.2 ПДД.

ГИБДД обращает внимание, что ремень безопасности является эффективным средством для предотвращения и снижения тяжести дорожных происшествий.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в соответствии с законодательством РФ за управление автомобилем без использования ремня безопасности предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей.