РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. Член фракции «Единой России», депутат Московской областной думы Игорь Коханый посетил в Люберцах гимназию №1 и школу №6, которые готовят к проведению капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также депутат встретился с начальником управления образованием городского округа Викторией Бунтиной и начальником Люберецкого ОГИБДД Ильей Атамановым. Во время совещания рассмотрели проектно-сметную документацию по выполнению работ, осмотрели помещения учреждений и фасады, которые также будут обновлены.

«Учебные заведения вошли в президентскую программу по капитальному ремонту учреждений образования на 2022 год. Он начнется уже в феврале и закончится в августе. Наша задача – способствовать успешной реализации президентской программы на территории округа. Чтобы ученики смогли вернуться в обновленные здания гимназий в новом учебном году», – сказал Коханый.

Бунтина добавила, что на время капремонта школьников переведут в другие общеобразовательные учреждения.

«Учащиеся гимназии №1 и школы №6 продолжат обучение в гимназиях №№44 и 43. Для успешной организации учебного процесса все готово», – подчеркнула Бунтина.

По ее словам, безопасный маршрут школьников к новому месту обучения и обратно согласован с руководством Люберецкого ОГИБДД.

Единороссы проконтролируют ход проведения ремонта в учреждениях в рамках партийного проекта «Новая школа».