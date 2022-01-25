РИАМО - 25 янв. Столичные пожарные ликвидировали последствия дорожной аварии, произошедшей минувшей ночью на 40-м км МКАД, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

На кольцевой автодороге столкнулись два грузовика и легковушка. Грузовой Mercedes развернуло в обратном направлении, его прицеп деформировал кузов «Газели Next». Легковой автомобиль выкинуло на обочину.

На место происшествия были высланы расчеты ПСО №204 Пожарно-спасательного центра столицы и силы ГБУ «Автодороги».

При помощи автокрана пожарные перенесли легковой автомобиль на дорожное полотно. В ДТП никто не пострадал.