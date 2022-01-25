РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Сотрудники полиции задержали 20-летнего жителя Балашихи за кражу мобильного телефона в ресторане быстрого питания, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Заря МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 18-летнего местного жителя о краже мобильного телефона со стола в ресторане быстрого питания на шоссе Энтузиастов. Сумма ущерба составила 14 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Балашихинским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде.