РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. За период с 17 по 23 января в полицию Люберец жители обратились почти 2 тыс. раз, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«За прошедшую неделю в дежурной части управления зарегистрировано 1994 обращения граждан. Совершено происшествий – 346, преступлений – 42, из них: 1 убийство, 2 случая причинения тяжкого вреда здоровью, 3 изнасилования, 15 краж, 10 фактов изъятия наркотиков», – сказал заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое» Максим Фоменко.

По его словам, за неделю на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» произошло 255 ДТП, погибших нет.