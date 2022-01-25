РИАМО - 25 янв. Судовые экипажи ГУП «Мосводосток» начали плановые работы по подготовке технического флота к сезону летней навигации на реках Москвы. Приведут в порядок 4 судна: отремонтируют двигатели, насосное оборудование, наладят работу двигательных и рулевых систем, сообщает пресс-служба предприятия.

Комплексные работы по ремонту маломерных судов проходят на базе флота «Мосводостока» в затоне Новинки. На самоходном катере «Сходня» заменят водометный движитель, отрегулируют подруливающее устройство, поменяют рабочие жидкости и расходные материалы. На 2 несамоходных шаландах заменят механизмы, устроенных по принципу «бомболюка». С их помощью днище судов полностью раскрывается и сбрасывает на подводную площадку собранный донный ил и грунт. На плавучем кране поставят новые высокопрочные тросы и выполнят средний ремонт двигателя.

«Благодаря развитой технической базе ГУП «Мосводосток» многие виды ремонта судов выполняются силами команд флота с привлечением специалистов ремонтных служб автопарка предприятия. Сложный ремонт судов мы осуществляем на российских судоремонтных заводах под надзором Российского речного регистра», – сказал начальник флота «Мосводостока» Вячеслав Шуткин.

Все работы по межнавигационному ремонту завершат в апреле, а 1 мая начнется техническая навигация. К этой дате будет подтверждена готовность всего коммунального флота к выполнению задач по уборке рек столицы.

Флот «Мосводостока» состоит из 30 судов – 18 самоходных и 12 несамоходных. Они убирают плавающий мусор с водной поверхности, ликвидируют пятна на воде, убирают наносы ила и грунта со дна реки в местах водовыпусков и на устьевых участках. Суда работают на всей акватории Москвы-реки в пределах МКАД и на судоходных участках реки Яузы.

Техническое состояние всех узлов и механизмов всех судов регулярно подтверждают при освидетельствовании Российским речным регистром.

После завершения речной навигации часть судов поднимается на берег для межнавигационного ремонта. На воде остаются несколько судов для зимних работ. На данный момент на реках остаются 2 ледокола, работающих в условиях толщины льда до 20 см, а также разъездной катер «Сходня».