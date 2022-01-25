РИАМО - 25 янв. Московский театр Олега Табакова может получить штраф в размере до 1 млн рублей за нарушение мер профилактики коронавируса, сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Сергей Михайлов.

«Администрацией театра не были приняты меры по организации соблюдения антиковидных требований. При входе в театр посетители не соблюдали социальную дистанцию, также были нарушены требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания. Выявлены случаи отсутствия масок у посетителей», - сказал Михайлов.

Такие нарушения караются штрафами в 300 тыс. рублей, однако сумма может быть увеличена до 1 млн рублей, если нарушения привели к причинению вреда здоровью человека.

Ранее в столичных храмах приняли решение перенести все массовые мероприятия в онлайн-формат из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве.