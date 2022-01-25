РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. В деревне Марусино городского округа Люберцы торжественно открыли пристройку к школе №59 на 400 мест, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Современная пристройка на 400 мест к школе №59 в деревне Марусино открыла свои двери для учеников! Объект возводили в рамках государственной программы Московской области. Его открытие стало еще одним шагом к ликвидации в городском округе Люберцы второй смены в образовательных учреждениях», - сказал глава округа Владимир Ружицкий.

По его словам, сейчас в здании учатся 188 ребят из 5-7 классов. С 1 сентября 2022 года будут обучаться ребята с 1 по 11 класс.

«В новом корпусе - просторные кабинеты, удобная столовая, актовый зал с мультимедийным оборудованием, новый кабинет информатики с возможностью заниматься робототехникой и 3D-моделированием. Уверен, эта школа станет вторым домом для мальчишек и девчонок! Спасибо за терпение и неравнодушие учителям и родителям! Желаю всем успехов в достижениях и получении знаний», - добавил Ружицкий.