РИАМО - 25 янв. Столичные полицейские задержали молодого человека по подозрению в краже аккордеона стоимостью 900 тыс. рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Преступление было совершено в одном из учреждений в центре города. Дорогостоящий музыкальный инструмент похитили у 23-летнего москвича.

Подозреваемым в краже оказался 24-летний житель столицы. Аккордеон обнаружили в его квартире.

В отношении задержанного молодого человека возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.