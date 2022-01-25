РИАМО - 25 янв. Столичные полицейские задержали молодого человека по подозрению в краже аккордеона стоимостью 900 тыс. рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Преступление было совершено в одном из учреждений в центре города. Дорогостоящий музыкальный инструмент похитили у 23-летнего москвича.
Подозреваемым в краже оказался 24-летний житель столицы. Аккордеон обнаружили в его квартире.
В отношении задержанного молодого человека возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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