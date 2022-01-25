РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. Жителей городского округа Люберцы проинформировали о графике работы пунктов вакцинации от коронавируса по 30 января, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По понедельникам пункты не работают.

В торговом центре «Орбита» привиться можно 25 и 27 января с 15:00 до 19:00 и 29 января – с 14:00 до 18:00. Кроме того, вакцинацию проводят 26 и 28 января в ТЦ «Светофор» с 16:00 до 19:00 и в МФЦ «Центральный» с 15:00 до 18:00. Пункты вакцинации 30 января не работают.

Привиться можно также в любом поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Предварительно можно зарегистрироваться на порталах gosuslugi.ru или uslugi.mosreg.ru/zdrav, по телефону 122, а также в медицинских учреждениях, МФЦ.

Стационарное отделение №1 (Октябрьский пр-т, д. 338, стр. 1) работает в будни с 11:00 до 15:00. Прием пациентов осуществляется по предварительной записи по телефону: 8(495)554-50-75. Стационарное отделение №2 (ул. Кирова, д. 36, стр. 1) открыто круглосуточно. Вакцинация (второй компонент вакцины) проводится только по будням с 12:00 до 16:00.