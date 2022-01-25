РИАМО - 25 янв. Столица проводит работы по модернизации школ искусств в рамках проекта «Искусство — детям». Основные работы, общий объем которых составляет свыше 250 тыс. кв. м, планируется закончить в этом году, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Как уточнила заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, на сегодняшний день запланированные работы по модернизации школ искусств в мегаполисе выполнены более чем на 80%.

«Задача города — создать в шаговой доступности в каждом районе условия для творческого развития детей. С 2018 года комплексно отремонтировано 130 объектов, благоустроено 8 га прилегающих территорий, закуплено порядка 12,5 тыс. новых музыкальных инструментов и более 6,5 тыс. единиц оборудования», — добавила Сергунина.

На территории столицы открыты 150 колледжей и детских школ искусств. Это самая большая сеть учреждений дополнительного творческого образования во всем мире. Кроме того, самым талантливым ученикам школ искусств выделяются гранты мэра города. В колледжах и школах искусств мегаполиса на сегодняшний день учатся свыше 100 тыс. детей по 56 направлениям.

В ходе ремонтных работ учитываются архитектурные особенности зданий. Так, в старинных постройках реставрируют все сохранившиеся элементы декора. Кроме того, в них ремонтируют фасады, крыши и инженерные коммуникации, внутренние помещения, в учебные классы ставят качественную мебель. Всего в Москве за 4 года для детских школ искусств приобрели 37,3 тыс. комплектов мебели.

Для ряда школ, которые долгие годы арендовали помещения, в рамках столичного проекта «Искусство — детям» подобрали или возвели собственные здания.

Городской проект «Искусство — детям» запустили в Москве в 2018 году. До конца текущего года в его рамках будут приведены в порядок 24 здания школ искусств, закуплены свыше 6 тыс. комплектов учебной мебели, 3,9 тыс. единиц техоборудования и 2,5 тыс. музыкальных инструментов.