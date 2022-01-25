РИАМО - 25 янв. С декабря на Казанском направлении Московской железной дороги пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании получили возможность активировать билеты через NFC. За месяц функций воспользовались 16 тыс. раз, сообщает пресс-служба ЦППК.

Это практически половина от всех купленных через приложение билетов от и до станций, где внедрили функцию.

«Бесконтактная активация билетов с помощью мобильного приложения по технологии NFC, которая стала доступна на 27 станциях Казанского направления, за первый месяц работы показала хорошие результаты», - рассказал начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов.

Благодаря новой функции пассажирам пригородных электричек не обязательно распечатывать билет. После покупки проездного приложении автоматически появится кнопка «Активировать по NFC», если на станции эта опция доступна. Далее достаточно поднести к турникету телефон и активировать билет.

Результатом станет штрихкод-подтверждение, он может понадобиться на станции прибытия или при проверке контролером в пути. Функция доступна владельцам смартфонов на системе Android с модулями NFC.

В феврале планируется внедрить опцию и на Ярославском направлении, в дальнейшем ее распространят на все маршруты.