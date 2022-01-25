РИАМО - 25 янв. Бесплатным беспроводным интернетом в столичных общежитиях пользуются более 132 тыс. студентов. Городской Wi-Fi работает в 175 зданиях общежитий 34 вузов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ежемесячно таким способом к Сети подключаются около 45 тыс. уникальных пользователей, за 2021 год студенты сгенерировали более 13 петабайт трафика.

«Бесплатный безлимитный интернет помогает студентам учиться, готовиться к занятиям и экзаменам, общаться с родными, друзьями и преподавателями, отдыхать, узнавать о событиях. В прошлом году отмечено свыше 14,6 млн подключений к сети городского Wi-Fi», — сказал руководитель проекта «Общегородской Wi-Fi» столичного департамента информационных технологий Александр Харитонов.

Бесплатное подключение к интернету в студенческих общежитиях обеспечивают 14,8 тыс. точек. Первые точки заработали в декабре 2014 года.