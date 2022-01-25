В последнее время телевизионные прогнозы погоды часто дополняют информацией для метеозависимых — скачки атмосферного давления усложняют им жизнь. Обозреватель РИАМО поговорил о метеозависимости с Еленой Беленко, к.м.н., неврологом-вегетологом Клинического центра вегетативной неврологии.

— Елена, скажите, что такое метеозависимость?

— Это скорее не болезнь, а состояние, отражающее функциональное напряжение, «сбой» в работе вегетативной нервной системы, которая следит за правильной работой внутренних органов и регулирует физиологические процессы.

Органы чувств воспринимают изменение атмосферного давления и передают эту информацию в кору головного мозга, и уже оттуда она идет к вегетативным центрам организма. Если человек здоров, то изменения внешней среды не будут отражаться на его самочувствии. А если в работе вегетативного центра есть какая-то неполадка, то эти изменения будут влиять на работу внутренних органов и состояние человека.

Фото из личного архива героини

— По какой причине человек может начать страдать от метеозависимости?

— Нарушение работы вегетативной системы может возникнуть по самым разным причинам у любого человека. Например, метеозависимость может появиться у людей, перенесших тяжелое эмоциональное стрессовое расстройство. Нервная система страдает и у людей, имеющих хронические заболевания, например, сахарный диабет, артериальную гипертензию. В зоне риска люди с ожирением, ведь это нарушение метаболизма — тоже своего рода хроническое заболевание.

Метеозависимыми могут стать люди, у которых не очень физиологичный режим труда, например, они работают в ночную смену. Ночью нервная система у них не расслабляется, а напряженно работает. В итоге рано или поздно происходит срыв системы адаптации.

На нервную систему могут оказать влияние экстремальные погодные условия, например, работа на крайнем севере. Лет через пять человек, работающий там, вполне может получить проблемы с вегетативной системой. И, конечно, в группе риска люди, страдающие алкоголизмом или наркоманией.

Метеозависимость может проявляться и у тех, кто перенес какие-либо травмы, переломы. Даже если перелом давно сросся, информация о нем остается в нервной системе. Когда меняются условия внешней среды, это «слабое звено» может давать о себе знать.

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— Метеозависимость можно как-то диагностировать? Какие врачи занимаются этой проблемой?

— С метеозависимостью можно обратиться к неврологу или кардиологу.

Для исследования работы вегетативной системы и оценки ее адаптивных способностей существуют инструментальные диагностические методы, например, кардиоритмография. Врач анализирует не работу сердца, а его обеспечение вегетативной системой, в том числе при изменении условий. Сначала врач записывает кардиограмму пациента в лежачем состоянии, а затем просит его подняться. Опираясь на изменение определенных данных, специалист понимает, правильно ли произошла перестройка и адаптация к новому положению тела. Впрочем, я не уверена, что это обследование могут провести в обычной поликлинике.

Кардиологи в ходе холтеровского мониторинга тоже могут анализировать вариабельность ритма сердца, но сложно сказать, насколько активно они пользуются этой информацией.

— По каким признакам человек может понять, что у него именно метеозависимость, а не просто хандра?

— Обычно люди замечают связь между изменением погоды и ухудшением своего состояния: у них появляются головная боль, головокружение, упадок сил, нарушается сон.

Если человек ранее жаловался на изменение сердцебиения, нехватку воздуха, проблемы с ЖКТ, то при изменении погоды эти симптомы проявляются еще сильнее.

А при возвращении атмосферного давления в норму у человека восстанавливается и его нормальное самочувствие.

— При повышении атмосферного давления, к примеру, чего может ожидать метеозависимый человек? Его собственное давление повысится или понизится?

— Все зависит от особенностей организма. У гипотоника артериальное давление еще больше снизится, а у гипертоника, наоборот, скорее повысится, и это повлияет на их самочувствие.

Не так уж важно, в какую сторону отклонилось атмосферное давление. Важно, что вегетативная система будет хуже компенсировать то, что она и раньше с трудом компенсировала.

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— Как метеозависимый может облегчить свое состояние?

— Волшебной таблетки, к сожалению, пока не существует. Этот период стоит перетерпеть. Нужно так спланировать время, чтобы на эти дни не приходилось серьезных мероприятий, которые будут требовать концентрации и быстрой реакции.

Но есть способы облегчить работу нервной системы, вернуть ее в нормальный тонус. Один из самых крупных периферических вегетативных центров находится на шее — на ее задней поверхности расположены три пары самых крупных вегетативных узлов. Можно прогреть эту зону, например, полежать на грелке или поставить горчичники. Это должно улучшить состояние.

А еще можно воздействовать на «центральное вегетативное представительство» — гипоталамус. Его рефлексогенной зоной считаются стопы. При их прогреве, например, при принятии ванны для ног, организм в целом расслабляется. Это помогает прийти в себя.

Лекарственные средства помогут только снять симптомы. Если повысилось артериальное давление, стоит принять таблетки, чтобы его снизить. При головной боли следует принять обезболивающее.

— Метеозависимость можно вылечить?

— В некотором роде помогает умеренная физическая нагрузка — она всегда полезна для поддержания здоровья нервной системы.

Элементарная прогулка после работы уже будет хорошей тренировкой: нервная система разгрузится, переключится на физическую активность.

Но надеяться излечить сильную метеозависимость походами в спортзал не стоит. Это может не сработать и даже усугубить проблему, потому что к физической нагрузке нервная система тоже должна человека адаптировать. А если она это сделать не способна, то высокая нагрузка может ухудшить самочувствие.

В нашей клинике мы занимаемся восстановлением работы вегетативной системы через курсы физиотерапевтических процедур, в частности, лазеротерапии. Это достаточно известный метод. Есть накожная лазеротерапия, есть внутривенная (внутривенное лазерное облучение крови, ВЛОК). Они дают разный эффект.

ВЛОК применяют при различных хронических состояниях и в различных областях медицины, например, на раннем этапе восстановления после инфаркта миокарда или после инсульта, при избавлении от разных хронических болезней, которые трудно поддаются лечению. Эта процедура активизирует собственные ресурсы организма на борьбу с каким-либо хроническим состоянием.

Накожную лазерную терапию применяют в проекции периферических нервных центров, в частности, шеи и спины. Так регулируют деятельность этих центров. Улучшение состояния происходит не сразу. Курс лечения может длиться десять дней, а работа организма будет «регулироваться» еще в течение нескольких месяцев, иногда даже до полугода.

Если помочь восстановиться нервной системе, то, соответственно, метеозависимость может пройти, а нервная система начнет спокойно переносить любые изменения условий внешней среды.

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— Передается ли метеозависимость по наследству?

— Нет. Вегетативная система воспринимает очень много разных сигналов, а потому ее работу могут изменить различные факторы. Например, при беременности или в процессе родов может произойти какое-то осложнение, и тогда метеозависимость у человека будет наблюдаться с детства. А у кого-то эта проблема может стать следствием тяжелой нагрузки: человек много не отдыхал, и в итоге его нервная система «сорвалась».

— В последние несколько недель наблюдались так называемые «барические пилы», когда атмосферное давление то резко поднималось, то опускалось. Вы заметили наплыв пациентов по этой причине?

— В дни, когда резко меняется давление, люди часто отменяют визит: они плохо себя чувствуют, им сложно доехать до врача.

В последнее время наплыв пациентов поддерживается не столько «барическими пилами», сколько ситуацией с COVID-19. Каждый второй пациент, который ко мне приходит, отмечает, что проблемы у него начались после ковидной пневмонии.

Этот вирус оказывает негативное влияние на вегетативную систему, так что после болезни может появиться и метеозависимость.

– Еще лет 30 назад, кажется, про метеозависимость никто не говорил, по крайней мере, в прогнозах погоды. Неужели раньше люди не сталкивались с таким состоянием?

— Сколько я работаю, столько пациенты с вегетативной дисфункцией жалуются на метеозависимость. Все они в той или иной мере реагируют на изменения погоды. Возможно, раньше не всегда у людей была возможность озвучить эту проблему. Вероятно, такие состояния рассматривали как норму, с которой ничего нельзя сделать.