РИАМО - 25 янв. Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести 3 выходных дня для россиян с ОРВИ, чтобы они могли пролечиться дома без оформления больничного. Предложение он изложил в письме министру труда РФ Антону Котякову, сообщает РИА Новости.

«Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального «больничного» безо всяких санкций со стороны работодателя», - говорится в письме.

Идею Петров обосновал тем, что в период коронавируса врачи сильно загружены, а для оформления больничного люди с простудой обязаны посетить медучреждение. Во время визита и нахождения в очереди человек с ОРВИ может заразиться еще и коронавирусом.

Введение трехдневного периода лечения на дому позволило бы отделить поток сезонных больных от тех, кто заразился опасной инфекцией.