РИАМО - 25 янв. При заражении Covid-19 человек далеко не всегда может распознать у себя поражение легких и своевременно обращается к врачу. Часто это происходит из-за невнимательности к своему здоровью, сообщил врач-пульмонолог, генеральный директор клиники «ЛОР-Астма» Сергей Пурясев.

Еще один фактор, влияющий на проявления пневмонии, работа компенсаторных систем организма.

«В обычном режиме жизни мы пользуемся только 30% возможностей наших органов дыхания. Остальные 70% не задействованы. И если происходит поражение легочной ткани, то мы можем даже не заметить, что нагрузка на легкие возросла», - объяснил Пурясев в интервью радио Sputnik.

Не замечают первые симптомы пневмонии курильщики, поскольку они привыкли к постоянному кашлю. Заметить изменение характера и частоты кашля бывает сложно.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом из-за омикрона врач рекомендует внимательнее прислушиваться к изменениям в своем организме, чтобы своевременно обратиться за медицинской помощью.