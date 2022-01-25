РИАМО - 25 янв. C 2000 года москвичи более 10 тыс. раз давали новорожденным девочкам имя Татьяна. В последнее время ежегодно городские ЗАГСы регистрируют рождение более 200 Татьян, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Сейчас имя Татьяна стало менее популярно. Если в 2000 году в столице родились более 650 девочек с этим именем, то в последнее время ежегодно в мегаполисе рождаются около 230-250 Татьян.

Вместе с тем жители Москвы стали чаще давать новорожденным девочкам необычные составные имена, например, Рэчел Татьяна, София Татьяна, Татьяна Мария и Татьяна Николь.​

25 января в России отмечается Татьянин день. В этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую.