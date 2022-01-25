РИАМО - 25 янв. На портале mos.ru, сайте emias.info и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» появилась функция записи к дежурному врачу при возникновении симптомов простуды. Внедрение онлайн-записи стало возможно благодаря увеличению числа дежурных врачей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Такая мера снизит вероятность возникновения большого скопления людей в медицинских учреждениях в одно время.

«В связи со стремительным распространением штамма «омикрон» и увеличением количества заболевших мы приняли решение усилить мощности приема дежурных врачей в городских поликлиниках более чем в два раза. В целом они смогут принять до 25 тыс. пациентов в день», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель столичного оперштаба по ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.

Она отметила, что пациенты по-прежнему могут прийти на прием к дежурному врачу без записи.

Во время визита медики осмотрят пациента, сделают экспресс и ПЦР-тесты на коронавирус. При необходимости будут проведены дополнительные скрининги.

С пациентами, которые пришли по записи, будет работать отдельный дежурный врач. Жителей города просят не опаздывать на прием и заблаговременно отменять визиты, если нет возможности прийти в медучреждение. ​