РИАМО - 25 янв. Строители закончили бетонирование опор последней эстакады Северо-Восточной хорды в границах Московской кольцевой автомобильной дороги на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Бетонирование опор сдерживало большое количество коммуникаций РЖД, которые необходимо было перекладывать», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что длина эстакады составляет 2,4 км, движение по ней организуют по трем направлениям в обе стороны. Эстакада проходит от Северной рокады до Алтуфьевского шоссе и пересекает железнодорожные пути.

Всего на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе запланировано создание 22,6 км дорог, в том числе трех эстакад основного хода и двух для съезда.

Как добавил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, также предусмотрена реконструкция моста через Яузу и возведение трех мостов через Лихоборку.

«Также в районе дома 16, строение 1 в Сигнальном проезде построен новый пешеходный тоннель, а на станции метро «Ботанический сад» сейчас ведется реконструкция подземного пешеходного перехода. Будет реконструировано два выхода, построен дополнительный лестничный сход, пандусный сход и лифт для маломобильных граждан», — заключил Загрутдинов.​