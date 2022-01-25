РИАМО - 25 янв. В новой Москве завершены работы по возведению моста через реку Сосенку. Его готовят к вводу в эксплуатацию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На территории АДЦ «Коммунарка» сегодня реализуется первый этап развития улично-дорожной сети. Сейчас на стадии получения разрешения на ввод в эксплуатацию 1,66 км дорог, включая мост через реку Сосенку», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам генерального директора компании АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в АДЦ «Коммунарка» в настоящее время специалисты проводят работы по строительству порядка 10 км внутриквартальных дорог, 2 путепроводов над Калужским шоссе и путепровода тоннельного типа над местными дорогами.

Кравцов добавил, что на первом этапе развития дорожной сети планируется строительство 13,34 км дорог.

«В 2019–2021 годах здесь уже введено четыре участка общей протяженностью 4,92 километра, включая путепроводы над магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Также завершены работы по допроектированию объектов улично-дорожной сети первого этапа», - заключил Кравцов.