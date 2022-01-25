РИАМО - 25 янв. В вечернее время на дорогах Москвы прогнозируются пробки в 7 баллов из 10 возможных. Утром движение на городских улицах не затруднено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На образование пробок могут повлиять мелкие ДТП, гололедица и дорожные работы. Так, из-за строительных работ будет ограничено движение на 85-м и 90-м км МКАД, проспекте Мира, Рижской и Лужнецкой эстакадах и Волгоградском проспекте.

Наиболее напряженная дорожная ситуация ожидается вечером в центре мегаполиса, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД.

Автомобилистам рекомендуют в час пик пересесть на общественный транспорт. Для передвижения по центру города лучше выбирать метро, для выезда из столицы – такси и наземные маршруты, проходящие по вылетным магистралям с выделенными полосами.