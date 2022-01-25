РИАМО - 25 янв. В России может появиться технология, которая сделает невозможным использование подменных телефонных номеров, в том числе с целью мошенничества. Заняться разработкой планирует структура Роскомнадзора, пишет «Коммерсант».

Информация о заказе исследования для разработки технологии уже размещалась на госзакупках. Целью исследования станет выяснение принципов взаимодействия операторов при звонках с подменных номеров.

В прошлом году с применением подменных номеров у россиян было украдено около 45 млрд рублей. Крупные операторы утверждают, что противостоят таким методам мошенников с помощью собственных систем, но у мелких провайдеров нет запрета на использование подменных номеров, такую услугу даже можно получить за плату.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому операторов связи могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей за отказ от блокировки подменных номеров.