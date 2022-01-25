РИАМО - 25 янв. Сотрудники Московской областной таможни на прошедших новогодних праздниках изъяли 835 кг целлюлозного загустителя, 143,8 кг латексных перчаток и 5,2 кг механических часов, сообщили РИАМО в пресс-службе Мособлтаможни.

Так, целлюлозный загуститель прибыл из Польши. Он был изъят по ч. 3 статьи 16.1 КоАП РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки».

Латексные перчатки, прибывшие из Сербии, изъяли из-за недекларирования по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию. По той же причине были изъяты механические часы, прибывшие из Германии. Кроме того, из-за недекларирования были изъяты 3,62 кг одежды, обуви и прочих изделий, бывших в употреблении, отправленных из Великобритании.

Таможенники также изъяли 1,8 кг сибутрамина, прибывшего из Казахстана, по статье о контрабанде сильнодействующих веществ.

Из-за нарушения сроков временного хранения товаров было изъято 0,7 кг запасных частей для пищевого промышленного оборудования, отправленных из Польши, и 40 г бижутерии из Литвы.

Дела по всем изъятым товарам находятся в производстве. По контрабанде сильнодействующего вещества проводятся неотложные следственные действия.

Для сравнения, на новогодних праздниках в 2021 году на Мособлтаможне конфисковали 160 кг швейных нитей в бобинах из Вьетнама и 8 кг курток из Китая, изъяли 548 кг косметических средств для лошадей из Германии за нарушение сроков временного хранения товаров и 103 г таблеток с модафинилом (психотропное вещество) из Индии.