РИАМО - 25 янв. В Московском регионе во вторник ожидается облачная погода, местами пройдет снег, температура воздуха может составить до минус 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погода в столичном регионе будет определяться передней частью ложбины циклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 8 до минус 10 градусов, по Московской области - минус 7-12 градусов.

Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 75%.

Метеочувствительные люди в этот день могут ощутить недомогание, головные боли и боли в области сердца.