РИАМО - 24 янв. Оглашен состав мужской сборной РФ по хоккею на Олимпийских играх 2022 года, на Игры поедут 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих, сообщается на сайте Олимпийского комитета РФ.

Игроки представляют такие клубы, как столичный ЦСКА (7 игроков), санкт-петербургский СКА, магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и ярославский «Локомотив» (по 3 игрока). По 2 человека представляют «Ак Барс» и «Динамо», по 1 игроку — из столичного «Спартака» и челябинского «Трактора».

Главный тренер команды, олимпийский чемпион Алексей Жамнов подчеркнул, что в команде рассчитывают на каждого игрока.

«Ставка делается на всех. Ситуация с пандемией такова, что все может произойти в любой момент», — сказал Жамнов.

Он также назвал отсутствие игроков НХЛ минусом для всего хоккея.

«Всегда хочется, чтобы на таких соревнованиях играли все сильнейшие», — сказал Жамнов.

В состав команды вошли вратари Александр Самонов, Тимур Билялов, Иван Федотов, защитники Александр Никишин, Вячеслав Войнов, Александр Елесин, Артем Минулин, Егор Яковлев, Никита Нестеров, Сергей Телегин, Дамир Шарипзянов, а также нападающие Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Никита Гусев, Кирилл Марченко, Вадим Шипачев, Дмитрий Воронков, Артур Каюмов, Артем Анисимов, Андрей Чибисов, Кирилл Семенов, Арсений Грицюк.

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